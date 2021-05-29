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Прямая трансляция богослужения в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

В Псково-Печерском монастыре проходит всенощное бдение. Фото скрин видео

В канун Недели 5-й по Пасхе, о самаряныне в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря проходит всенощное бдение.
Слушайте всенощное бдение в прямом аудиоэфире.

Смотрите прямую трансляцию богослужения на сайте ПАИ.

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