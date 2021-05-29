Прямая трансляция богослужения в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

19:47, 29 мая 2021, ПАИ

В канун Недели 5-й по Пасхе, о самаряныне в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря проходит всенощное бдение.

Слушайте всенощное бдение в прямом аудиоэфире.

Смотрите прямую трансляцию богослужения на сайте ПАИ.