В регионе проходит розыгрыш кубка Псковской области по футболу 2021 года
Продолжается розыгрыш кубка Псковской области по футболу 2021 года. В соревнованиях участвуют 18 команд, сообщила Псковскому агентству информации администрация Новосоколнического района.
Матчи 1/8 финала состоятся 29-30 мая, 1/4 — 5-6 июня, 1/2 финала пройдет 12-13 июня. Место проведения финала будет назначено позже.
За кубок будут бороться команды из Локни, Новоржева, Опочки, Красногородска, Порхова, Гдова, Дедовичей, Великих Лук, Себежа, Новосокольников, Невеля, Пыталова, Острова и несколько команд из Пскова.
В воскресенье, 30 мая, на новосокольническом стадионе местная команда «Сокол» играет с командой «Невель».
Начало матча в 13:00.
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