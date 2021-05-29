Традиционная акция «Бегущая книга» прошла в Опочке

20:42, 29 мая 2021, ПАИ

27 мая сотрудники Опочецкой районной библиотеки впервые приняли участие во Всероссийской интеллектуальной акции «Бегущая книга – 2021». Мероприятие проводится с 2018 года, весной и осенью, сообщили ПАИ корреспонденты газеты «Красный маяк». В мае оно приурочено к Общероссийскому дню библиотек, который отмечается 27 числа.

По условиям акции в полдень по местному времени сотрудники библиотек и волонтёры единовременно стартуют по заранее разработанному маршруту, который проходит по улицам, площадям, аллеям, скверам и паркам. Они задают прохожим простые вопросы для проверки их эрудиции. Каждый, кто даёт правильный ответ, получает в награду интересную книгу, другой тематический подарок или просто приглашение в библиотеку.

Но главное в забеге – не вручение наград, а возможность напомнить о библиотеке действующим читателям и привлечь в неё новых посетителей.

Всего, по подсчетам организаторов, акцией были охвачены около 300 опочан