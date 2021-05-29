В Дно строят стадионы

21:20, 29 мая 2021, ПАИ

В городском сквере (между улицами Карла Маркса и Советская) в городе Дно возводится стадион на средства Фонда социальных инициатив «Газпрома», пишет газета «Дновец». Он будет состоять из шести основных элементов: футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, площадка общей физической подготовки, сектор для прыжков в длину.

Начались работы и по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории Заводского микрорайона. В настоящее время подрядчиком выполняются работы по снятию растительного грунта и планировке территории.