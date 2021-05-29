В Невеле прошла акция «Цветы жизни»

21:35, 29 мая 2021, ПАИ

Сегодня, 29 мая, в Невеле прошла акция «Цветы жизни», приуроченная к Дню защиты детей. Об этом Псковскому агентству информации рассказал корреспондент газеты «Невельский вестник».

Инициатором мероприятия выступают уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Викторовна Соколова.

В этом мероприятии приняли участие активисты детсовета Невельского района, первый заместитель администрации Невельского района Виктория Анатольевна Храбрая, начальник управления образования, физической культуры и спорта администрации Невельского района Елена Николаевна Воронкова и наши волонтеры. Они посадили цветы в сквере у памятника Пушкину.

Мероприятие проходило с соблюдением необходимых санитарных норм.