Учащиеся Пустошкинского района приняли участие в региональных соревнованиях по спортивному ориентированию
Команда Пустошкинского района под руководством Галины Львовой приняла участие в региональных соревнованиях по спортивному ориентированию «Всероссийский азимут – 2021».
О том, что в городе Дно учащиеся из Пустошки состязались в таких серьёзных испытаниях корреспонденту газеты «Вперёд» рассказали в Центре дополнительного образования для детей.
Из 19 участников (в своей возрастной категории) Алина Панфиленок заняла 6 место, а Мария Птичкина – 7 место. Из 56 участников – 11 место заняла Анна Мельникова и 12 место – Анастасия Шведова. Из 27 конкурсантов 16 место заняли Артём Котисов и Стас Федоров.
Учащиеся Пустошкинского района приняли участие в региональных соревнованиях по спортивному ориентированию
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