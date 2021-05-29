Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Учащиеся Пустошкинского района приняли участие в региональных соревнованиях по спортивному ориентированию

Команда Пустошкинского района по спортивному ориентированию. Фото ЦДО

Команда Пустошкинского района под руководством Галины Львовой приняла участие в региональных соревнованиях по спортивному ориентированию «Всероссийский азимут – 2021».

О том, что в городе Дно учащиеся из Пустошки состязались в таких серьёзных испытаниях корреспонденту газеты «Вперёд» рассказали в Центре дополнительного образования для детей.

Из 19 участников (в своей возрастной категории) Алина Панфиленок заняла 6 место, а Мария Птичкина – 7 место. Из 56 участников – 11 место заняла Анна Мельникова и 12 место – Анастасия Шведова. Из 27 конкурсантов 16 место заняли Артём Котисов и Стас Федоров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

29 мая 2021

Учащиеся Пустошкинского района приняли участие в региональных соревнованиях по спортивному ориентированию
29 мая 2021

В регионе проходит розыгрыш кубка Псковской области по футболу 2021 года
29 мая 2021

Сборная России выиграла у Швейцарии на чемпионате мира по хоккею

28 мая 2021

Подведены командные итоги Чемпионата по тактической стрельбе на Кубок губернатора Псковской области

28 мая 2021

Фоторепортаж: Завершающий день чемпионата Псковской области по стрельбе
27 мая 2021

В Пскове начались военные соревнования по парашютному спорту
26 мая 2021

С 27 по 30 мая в Пскове пройдут соревнования по парашютному спорту
25 мая 2021

Псковская спортсменка признана абсолютным победителем в чемпионате и первенстве федерального округа по конному спорту


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...