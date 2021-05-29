Учащиеся Пустошкинского района приняли участие в региональных соревнованиях по спортивному ориентированию

22:52, 29 мая 2021, ПАИ

Команда Пустошкинского района под руководством Галины Львовой приняла участие в региональных соревнованиях по спортивному ориентированию «Всероссийский азимут – 2021».

О том, что в городе Дно учащиеся из Пустошки состязались в таких серьёзных испытаниях корреспонденту газеты «Вперёд» рассказали в Центре дополнительного образования для детей.

Из 19 участников (в своей возрастной категории) Алина Панфиленок заняла 6 место, а Мария Птичкина – 7 место. Из 56 участников – 11 место заняла Анна Мельникова и 12 место – Анастасия Шведова. Из 27 конкурсантов 16 место заняли Артём Котисов и Стас Федоров.