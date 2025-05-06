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Спорт

Пскович стал призёром этапа Кубка мира по гиревому спорту

Пскович Александр Рехтик стал призёром этапа Кубка мира по гиревому спорту, который прошёл в Санкт-Петербурге 4 мая. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Фото: комитет по спорту Псковской области

Всего в соревнованиях участвовали шесть команд из России, Белоруссии, Польши и Сербии. Рехтик стал бронзовым призёром в составе сборной России в эстафете по толчку длинным циклом с гирями 32 килограмма. Он выполнил 34 подъёма за три минуты на своём этапе.

Команда с псковичом в составе выполнила одинаковое количество подъёмов с серебряным призёром состязаний, но уступила по общему весу участников.

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