Пскович стал призёром этапа Кубка мира по гиревому спорту

09:41, 06 мая 2025, ПАИ

Пскович Александр Рехтик стал призёром этапа Кубка мира по гиревому спорту, который прошёл в Санкт-Петербурге 4 мая. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Всего в соревнованиях участвовали шесть команд из России, Белоруссии, Польши и Сербии. Рехтик стал бронзовым призёром в составе сборной России в эстафете по толчку длинным циклом с гирями 32 килограмма. Он выполнил 34 подъёма за три минуты на своём этапе.

Команда с псковичом в составе выполнила одинаковое количество подъёмов с серебряным призёром состязаний, но уступила по общему весу участников.

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