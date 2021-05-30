Определились победители в абсолютном первенстве в «ЗаБеге.РФ» в Псковской области

11:05, 30 мая 2021, ПАИ

Стали известны призеры в абсолютном первенстве в уникальном полумарафоне с синхронным стартом «ЗаБег.РФ» в Псковской области. Старт приняли 380 участников в разных возрастных категориях, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

На дистанции 5 километров победителями стали: Станислав Агильяров (Санкт-Петербург), Святослав Лазарев (Псков) и Максим Бобровский(Псков). Среди женщин первое место заняла Ольга Пархимович (Псков), второе — Дарья Белажевич (Невель), третье место у Арины Крапивкиной (Струги Красные).

В забеге на 10 километров первым стал Иван Пугавьев, вторым оказался Никита Тюльков, третье место занял Дмитрий Григорьев. Все спортсмены из Пскова. У девушек первой оказалась Светлана Миронюк (Псков), второе место завоевала Светлана Рябкина (Псков), третье — Анна Григорьева (Санкт-Петербург).

В забеге на 21 километр первым прибежал Сергей Лещинский (Псков), вторым — Никита Михайлов (Псков), тройку замкнул Игорь Еремеев (Москва). Среди девушек: Liene Neimane (Латвия), Надежда Терещенкова (Псков) оказалась второй, на третьем месте Мария Шарутина (Псков).

«ЗаБег. РФ» проходит 30 мая в 85 городах России. Впервые полумарафон состоялся 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах Российской Федерации. В 2018 году одновременный старт вне зависимости от часовых поясов состоялся уже в 15 городах России. В 2019 году в синхронном забеге приняли участие 19 городов. В 2020 году впервые синхронный старт был дан во всех субъектах Российской Федерации.

Синхронный старт — одна из уникальных особенностей Всероссийского полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране. В 2020 году в главной Книге рекордов Гиннесса появилась запись о «полумарафоне, объединившем самое большое количество городов одновременно». «ЗаБег. РФ» побил мировой рекорд полумарафонов с синхронным стартом, который ранее принадлежал США.