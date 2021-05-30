До 405 увеличилось количество умерших от коронавируса в Псковской области
За сутки в Псковской области от коронавируса скончался еще один человек, теперь количество умерших в регионе достигло 405. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Также сообщается, что за последние сутки COVID-19 заразились 35 человек (37786 всего), выздоровели 69 (32535).
Лаборатории региона за сутки провели 818 исследований, за весь период пандемии — 384923.
Статистика по районам:
Псков – 13697
Великие Луки – 6324
Бежаницкий район - 352
Великолукский район – 840
Гдовский район – 556
Дедовичский район – 794
Дновский район - 313
Красногородский район – 221
Куньинский район – 335
Локнянский район - 259
Невельский район – 1454
Новоржевский район – 462
Новосокольнический район – 984
Опочецкий район – 919
Островский район – 1906
Палкинский район – 410
Печорский район – 726
Плюсский район – 593
Порховский район – 1161
Псковский район – 3143
Пустошкинский район – 357
Пушкиногорский район - 355
Пыталовский район – 388
Себежский район – 608
Струго-Красненский район – 383
Усвятский район – 200
Иногородние (с 30.12.2020) - 46
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