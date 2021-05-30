До 405 увеличилось количество умерших от коронавируса в Псковской области

11:32, 30 мая 2021, ПАИ

За сутки в Псковской области от коронавируса скончался еще один человек, теперь количество умерших в регионе достигло 405. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Также сообщается, что за последние сутки COVID-19 заразились 35 человек (37786 всего), выздоровели 69 (32535).

Лаборатории региона за сутки провели 818 исследований, за весь период пандемии — 384923.

Статистика по районам:

Псков – 13697

Великие Луки – 6324

Бежаницкий район - 352

Великолукский район – 840

Гдовский район – 556

Дедовичский район – 794

Дновский район - 313

Красногородский район – 221

Куньинский район – 335

Локнянский район - 259

Невельский район – 1454

Новоржевский район – 462

Новосокольнический район – 984

Опочецкий район – 919

Островский район – 1906

Палкинский район – 410

Печорский район – 726

Плюсский район – 593

Порховский район – 1161

Псковский район – 3143

Пустошкинский район – 357

Пушкиногорский район - 355

Пыталовский район – 388

Себежский район – 608

Струго-Красненский район – 383

Усвятский район – 200

Иногородние (с 30.12.2020) - 46