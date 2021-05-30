Михаил Ведерников: Следующий чемпионат по стрельбе в Псковской области будет еще более захватывающим

12:42, 30 мая 2021, ПАИ

«Следующий чемпионат [по стрельбе на кубок губернатора Псковской области — ПАИ] будет ещё более сложным, интересным и захватывающим. Мы придумаем, как удивить участников», - написал в своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя итоги прошедшего в Печорском районе III чемпионата по стрельбе на кубок губернатора Псковской области.

По словам главы региона, в этом году в соревнованиях приняли участие почти 30 команд: военнослужащие, представители силовых структур, органы исполнительной власти региона, стрелки-практики. Отдельные испытания были и для юнармейцев – соревноваться в стрельбе приехали команды со всех районов Псковской области.

Ведерников отметил, что стрельбы проходили не только днём, но и ночью. Участники показывали всё своё мастерство владения оружием, в том числе снайперскими винтовками и пулемётами, а силовые структуры – ещё и навыки ведения боя.

«В этом чемпионате было много нового: впервые участники стреляли одной рукой со статичного квадроцикла, по поднимающимся мишеням, из бронеавтомобиля и даже преодолевали водные препятствия», - написал губернатор и поблагодарил команды за участие и поддержку соревнований, а командование военной части — за высокий уровень организации мероприятия.