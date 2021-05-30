Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников: Следующий чемпионат по стрельбе в Псковской области будет еще более захватывающим

«Следующий чемпионат [по стрельбе на кубок губернатора Псковской области — ПАИ] будет ещё более сложным, интересным и захватывающим. Мы придумаем, как удивить участников», - написал в своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя итоги прошедшего в Печорском районе III чемпионата по стрельбе на кубок губернатора Псковской области.

По словам главы региона, в этом году в соревнованиях приняли участие почти 30 команд: военнослужащие, представители силовых структур, органы исполнительной власти региона, стрелки-практики. Отдельные испытания были и для юнармейцев – соревноваться в стрельбе приехали команды со всех районов Псковской области.

Ведерников отметил, что стрельбы проходили не только днём, но и ночью. Участники показывали всё своё мастерство владения оружием, в том числе снайперскими винтовками и пулемётами, а силовые структуры – ещё и навыки ведения боя.

«В этом чемпионате было много нового: впервые участники стреляли одной рукой со статичного квадроцикла, по поднимающимся мишеням, из бронеавтомобиля и даже преодолевали водные препятствия», - написал губернатор и поблагодарил команды за участие и поддержку соревнований, а командование военной части — за высокий уровень организации мероприятия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

30 мая 2021

Топиарные фигуры появились в сквере Порхова
30 мая 2021

Михаил Ведерников: Следующий чемпионат по стрельбе в Псковской области будет еще более захватывающим
30 мая 2021

До 405 увеличилось количество умерших от коронавируса в Псковской области
30 мая 2021

20 градусов тепла и день без осадков прогнозируется в Псковской области 30 мая
29 мая 2021

Глава Великолукского района побывал с рабочим визитом в деревне Поречье
29 мая 2021

Усвятские школьники изучали устройство и принципы работы беспилотных летательных аппаратов
29 мая 2021

В Невеле прошла акция «Цветы жизни»
29 мая 2021

В Дно строят стадионы

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...