Сын главы Пскова впервые принял участие в голосовании
Сын главы Пскова Елены Полонской, выпускник инженерно-лингвистической гимназии, вратарь ФК «Псков» Иван Полонский впервые принял участие в праймериз. Об этом он рассказал корреспонденту Псковского агентства информации.
«Считаю эту процедуру очень важной для каждого гражданина моей страны!», - написал он на своей странице во «ВКонтакте». Кроме того, он добавил, что его сверстники голосуют и сами решают, кому стать депутатом.
Иван Полонский стал совершеннолетним в апреле.
30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Участки будут работать до 20:00. Всего на участие в праймериз партии заявилось 108 кандидатов, 95 из них — в Псковское областное Собрание. Кроме того, 30 мая — последний день, когда любой избиратель Псковской области может проголосовать за кандидата с помощью портала pg.er.ru.
#выборы2021 #ПредварительноеГолосование #ПГ60
«Нарушений не обнаружил»: Алексей Севастьянов проконтролировал ход предварительного голосования на избирательных участках
Константин Болотин: Сегодняшнее голосование – ответственность перед гражданами за то, как мы будем жить дальше
Денис Иванов о праймериз «Единой России»: Благодаря вам, псковичи, мы сделаем правильный выбор
Алексей Кириллов: Предварительное голосование «Единой России» организовано на хорошем уровне