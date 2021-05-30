Сын главы Пскова впервые принял участие в голосовании

16:58, 30 мая 2021, ПАИ

Сын главы Пскова Елены Полонской, выпускник инженерно-лингвистической гимназии, вратарь ФК «Псков» Иван Полонский впервые принял участие в праймериз. Об этом он рассказал корреспонденту Псковского агентства информации.

«Считаю эту процедуру очень важной для каждого гражданина моей страны!», - написал он на своей странице во «ВКонтакте». Кроме того, он добавил, что его сверстники голосуют и сами решают, кому стать депутатом.

Иван Полонский стал совершеннолетним в апреле.

30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Участки будут работать до 20:00. Всего на участие в праймериз партии заявилось 108 кандидатов, 95 из них — в Псковское областное Собрание. Кроме того, 30 мая — последний день, когда любой избиратель Псковской области может проголосовать за кандидата с помощью портала pg.er.ru.

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