С 31 мая Израиль закрывает выезд граждан в Россию

18:06, 30 мая 2021, ПАИ

Россия вошла в список государств, в которые Израиль с понедельника, с 31 мая по 13 июня ограничивает въезд своих граждан, передает РИА Новости. Причина – распространение коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении канцелярии главы правительства, Министерства здравоохранения и Минтранса.

Кроме России, в «красный список» стран попали Аргентина, Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция. Комиссия приняла решение с помощью телефонного голосования.