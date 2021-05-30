Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Барнауле в воздухе лопнул батут, серьезно пострадали двое детей

Развёрнутый рядом с торговым центром в Барнауле батут в какой-то момент буквально взлетел в воздух и лопнул, когда на аттракционе находились дети, сообщает РИА Новости. Двух девочек отбросило на трамвайные рельсы, одна из них потеряла много крови. Оба ребенка госпитализированы

Врачи оценивают состояние пострадавших на батуте девочек как тяжелое и крайне тяжелое, детям оказывают экстренную медпомощь, сообщили журналистам в мэрии Барнаула

«Сегодня в 16.20 по улице Попова, 70д, ТЦ «Район», в результате порыва ветра перевернулся батут... Пострадали двое детей 2017 года рождения. Детскими реанимационными бригадами дети доставлены в Больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценивают состояние девочек как тяжелое и крайне тяжелое. В настоящий момент детям оказывается экстренная медицинская помощь и проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры», - уточняют в администрации города.

Батут принадлежит индивидуальному предпринимателю. Между ним и собственником торгового центра заключен договор аренды на земельный участок.

«Контроль за соблюдением технических требований эксплуатаций батутов, относящихся к категории аттракционов и развлекательным видам деятельности, осуществляет управление Ростехнадзора. На месте происшествия работают следственные органы, руководители администрации города и администрации Ленинского района», - отметили в мэрии.

СУСК России по Алтайскому краю возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

30 мая 2021

В Барнауле в воздухе лопнул батут, серьезно пострадали двое детей
30 мая 2021

Водитель Volkswagen госпитализирован в результате ДТП в Пустошкинском районе
30 мая 2021

Женщина погибла в результате пожара в Кунье
29 мая 2021

Водитель Audi врезался в дерево в Невеле
29 мая 2021

«Псковская сводка» - Выпуск 3
29 мая 2021

Бесхозное строение горело в Великих Луках
29 мая 2021

Две иномарки столкнулись в Псковском районе
29 мая 2021

Сегодня выйдет в эфир третий выпуск программы «Псковская сводка»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...