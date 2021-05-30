В Барнауле в воздухе лопнул батут, серьезно пострадали двое детей

20:42, 30 мая 2021, ПАИ

Развёрнутый рядом с торговым центром в Барнауле батут в какой-то момент буквально взлетел в воздух и лопнул, когда на аттракционе находились дети, сообщает РИА Новости. Двух девочек отбросило на трамвайные рельсы, одна из них потеряла много крови. Оба ребенка госпитализированы

Врачи оценивают состояние пострадавших на батуте девочек как тяжелое и крайне тяжелое, детям оказывают экстренную медпомощь, сообщили журналистам в мэрии Барнаула

«Сегодня в 16.20 по улице Попова, 70д, ТЦ «Район», в результате порыва ветра перевернулся батут... Пострадали двое детей 2017 года рождения. Детскими реанимационными бригадами дети доставлены в Больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценивают состояние девочек как тяжелое и крайне тяжелое. В настоящий момент детям оказывается экстренная медицинская помощь и проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры», - уточняют в администрации города.

Батут принадлежит индивидуальному предпринимателю. Между ним и собственником торгового центра заключен договор аренды на земельный участок.

«Контроль за соблюдением технических требований эксплуатаций батутов, относящихся к категории аттракционов и развлекательным видам деятельности, осуществляет управление Ростехнадзора. На месте происшествия работают следственные органы, руководители администрации города и администрации Ленинского района», - отметили в мэрии.

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