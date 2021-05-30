Гдовские ориентировщики получили призовые места на соревнованиях «Российский азимут-2021»

20:57, 30 мая 2021, ПАИ

В городе Дно прошли соревнования по спортивному ориентированию. В них приняли участие более 400 спортсменов из разных уголков области, в том числе и из Гдова, сообщает газеты «Гдовская заря»

«Ребята, занимающиеся в объединении «Спортивное ориентирование» оправдали надежды руководителя Анны Мерцаловой. Алсу Мухаметова заняла второе место в группе Ж-16, уступив сопернице лишь две секунды, а Даниил Авраменко стал лучшим в своей группе М-12. Как признался после финиша юноша, он выбрал свою тактику победы – не стартовать быстро, а наращивать скорость постепенно. Это и принесло ему успех. Для Алсу победа в столь массовом соревновании тоже очень важна, особенно если учесть, что помимо неё в группе было 48 спортсменов», - пишет издание.

Ангелина Королева тоже выступила с хорошим результатом. У неё 12 место. Анна и Роман Мерцаловы не раз принимали участие в подобных масштабных состязаниях. Роман стал седьмым в группе М-35, а Анна совсем немного уступила призёру и стала четвёртой.