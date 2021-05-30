Великолукские спасатели провели профилактический рейд для владельцев садовых участков

21:48, 30 мая 2021, ПАИ

30 мая 2021 великолукские сотрудники МЧС провели профилактический рейд в садоводческих некоммерческих товариществах, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В ходе рейда с собственниками садовых участков проводились разъяснительные беседы о правилах пожарной безопасности при уборке территории, о соблюдении мер безопасности при пользовании бытовым газом. Сотрудники МЧС напомнили гражданам номера вызова экстренных служб.

Спасатели раздали памятки и листовки о мерах пожарной безопасности в быту, о запрете сжигания сухой травы и горючего мусора. А также разъяснили требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации в части запрета сжигания горючего мусора на территории садоводств и о запрете разведения костров.