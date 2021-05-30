Александр Козловский: во время предварительного голосования в регионе не зафиксировано ни одного нарушения

21:55, 30 мая 2021, ПАИ

Предварительное голосование «Единой России» по определению кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму РФ и Псковское областное Собрание завершились. Закрыты 119 счетных участков, также закончилось электронное голосование на портале pg.er.ru, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

«В Псковской области в предварительном голосовании явка составила около 17% от общего количества зарегистрированных в регионе избирателей (по данным на 18:00). Во время процедуры предварительного голосования в регионе не было зафиксировано ни одного нарушения», - прокомментировал секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

30 мая в 21:00 по московскому времени предварительное голосование «Единой России» завершилось на всей территории страны. Сразу после этого состоится процедура соединения частей электронного ключа шифрования блокчейна предварительного голосования.