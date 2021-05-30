Псковские метеорологи прогнозируют теплый и дождливый июнь с сильными грозами

22:10, 30 мая 2021, ПАИ

В июне на территории Псковской области прогнозируется неустойчивый характер погоды, сообщается в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Месячная сумма осадков 60-110% от нормы.



В течение первого месяца лета днём будет от +18 до +23 градусов, в отдельные дни воздух может прогреться до +25, +28 градусов. Ночью от +10 до +15 градусов, в отдельные дни возможно понижение до +3 градусов. В течение июня также прогнозируются грозы с порывами ветра 15-18 метров в секунду.

Остается высокой вероятность возникновения природных пожаров и увеличение их площади, в том числе из-за палов травы. Также возможна вероятность аварий, связанных с повреждением или обрывом ЛЭП, нарушениями в системе ЖКХ, работе дорожно-коммунальных служб, работе транспорта, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения из-за грозы и сильного ветра.