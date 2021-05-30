Псковский фотограф запечатлел пару медведей в лесу

22:46, 30 мая 2021, ПАИ

Псковский фотограф Эдуард Григорьев запечатлел пару медведей в лесу, сообщает газета «Земля новоржевская». Зверей фотограф встретил в урочище Незнаниха – крайнем поле к «Красивой горке» в субботним вечером, 29 мая.

«Несколькими удивительными фотографиями поделился с нами постоянный автор, любитель природы Эдуард Григорьев. Согласитесь, даже просто увидеть медведя – большая редкость. А Эдуард не просто не растерялся, увидев суровых обитателей леса, но даже успел сделать несколько редких кадров», - пишет издание.

«Круто - редкий кадр. Человек увлекается природой и выследил их, за чем-то он ходил туда вечером. А медведи не только за Липовиком в лесу живут, и в Сенную приходили, домики пчелиные проверить. А однажды в Дубровы заглянули. Медведи скоро хозяевами будут везде и не только в нашем районе, домов заброшенных много, а наши кусты для них скоро тайгой станут. Но лучше с ними не встречаться», - написала одна из читательниц в соцсети ВК издания, где размещено фото с косолапыми.