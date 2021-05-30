1 июня в поселке Плюсса детей ждут мастер-классы, конкурсы и подарки

23:29, 30 мая 2021, ПАИ

1 июня, в Международный день защиты детей, в посёлке Плюсса будет весело, сообщает газета «Плюсский край». Праздник «В одном счастливом детстве» начнется в 11-00 утра на Центрально площади поселка.

Центр дополнительного образования на центральной площади посёлка проведёт мастер-классы. Будет работать школа художника Каляки-Маляки. Ребят ждут конкурсы, призы и подарки.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции организаторы просят родителей малышей использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию.