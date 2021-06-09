Где ловятся жирные псковские караси – Бесклёвный о любимых рыбных местах

12:56, 09 июня 2021, ПАИ

Почти весь мой рыболовный май прошёл под «знаменем» карасей. Лишь дважды я отвлекался от этой темы, совершив две попытки, и обе неудачные, по ловле щуки и леща. Зато на карасе, что называется, оторвался.

Печорские каналы

Каждую весну псковские любители поплавочной рыбалки отправляются на печорские каналы. Это почти на краю земли русской – на северо-западном берегу Псковского озера в Печорском районе между деревнями Киршино, Кулье и Заболотье. Живут там прекрасные люди, зимой рыбачат, а как только земля прогревается – пашут, сеют, трудятся не покладая рук своих и собирают прекрасные урожаи.

Земля там особенная, ещё в 80-х годах прошлого столетия большую площадь осушили, прорыв множество глубоких и протяжённых мелиоративных каналов. Вода, тысячелетиями мешавшая заниматься земледелием, отступила. Плодороднейшая земля, словно в благодарность за освобождение, ежегодно стала награждать селян отменными урожаями, особенно хорошо росли там овощные культуры и ягоды. И сейчас там клубника, лук, огурцы и картофель выращиваются отменного качества. Вот только масштабы земледелия стали совсем не те. С развалом колхоза часть осушенных земель перестали обрабатывать, часть опять оказалась заболочена, так как мелиоративная система тоже осталась без хозяина. Водокачки и мощные насосы перестали откачивать воду, система труб и коллекторов почти полностью разрушилась. А каналы, наполненные водой, остались. И каждую весну из Псковского озера в эти каналы на нерест заходит огромное количество белого карася. Карась крупный, сильный, и ловить его удочкой доставляет огромное удовольствие.

Уха из карася никакая? Да вы глубоко заблуждаетесь!

Второй десяток лет я и мои товарищи по весне регулярно наведываемся в эти места. И, как нам казалось, уже изучили, где, в каких каналах начинается клёв, где продолжается и когда заканчивается. Каналов там прорыто десятки километров, и не попасть в нужное место можно запросто. Вот с первого раза мы в этом году и не попали. Всегда начинался клёв на «шайбе» или «блюдце», так рыболовы называют то место, где когда-то с ранней весны бил высоченный и мощный фонтан воды, откачиваемой насосами из заболоченных мест. Но, как оказалось, не в этом году.

Отправились мы на рыбалку с ночёвкой и с вечера так карася и не нашли – ни на «блюдце», ни у водокачки, ни в других, иногда очень продуктивных местах. Карася было много, клевал он везде, но КАРАСЯ, настоящего, крупного, озёрного, нигде не было. На уху всё же наловили, и она получилась очень вкусной. Кстати, бытует мнение, что уха из такой рыбы – никакая. Смело утверждаю, что это глубокое заблуждение, уха из свежего «печорского» карася просто отменная. Сварили двойную (две закладки рыбы) уху и за ужином съели всю до последней капли.

В тёплый майский вечер у костра под пронзительные соловьиные трели и, что очень удивительно, без комариного террора обсуждали два главных вопроса. Первый – где карась, а второй – где ещё одна группа наших товарищей, которые выехали сюда же чуть позже? Мобильная связь здесь плохая, в каком-то месте есть, в каком-то нет, если не считать «вас приветствует Эстонская МТС», но роуминг – это очень дорого, а потому он у нас давно у всех отключен. Из-за этого второй вопрос так и остался открытым, наверное, у товарищей что-то изменилось, вот они и не приехали. А по первому вопросу спорили и рассуждали очень долго – и мало воды, и много воды, и рано ещё, карась не зашёл с озера, и поздно уже, он прошёл, и пятое, и десятое, и двадцатое. Предположений было высказано много, но, по какой причине в середине мая нет нашего «обязательного» карася, ответа так и не нашли. С раннего утра решили поискать его ещё в нескольких укромных и заветных местах, может, и обнаружится.

Эльдорадо

Встали с рассветом и разбрелись во все стороны от нашей стоянки. Я пошёл на вчерашнее место, всё же среди мелочи мне попалось два трёхсотграммовых карасика, может, с утра да на прикормленное место подойдёт рыбка и покрупнее. Три часа беспрерывно махал удилищем, мелкий карась клевал ежеминутно, и я устал снимать его с крючка и отправлять обратно в воду. Не менее двух сотен карасиков я выудил за это время, и лишь два из них, весом около четырёхсот граммов, оказались в моём садке. Надоело. И решил я отправиться на канал, который имеет прямой выход в озеро. Вчера из нас там никто не рыбачил. Минут через пятнадцать добрался до него и… глазам своим не верю; вдоль канала по обоим берегам сидит там два десятка рыболовов. И не просто сидят, а то и дело таскают увесистых карасей.

Тут же меня окликнули и позвали на противоположный берег двое моих товарищей, они тоже искали, искали и час назад наткнулись на это «эльдорадо». Но нарисовалась другая проблема - на мне кроссовки, к воде в такой обуви здесь не подойти. Сапоги имеются, но они в машине, а машина далеко, а время… «Да мы тоже без сапог, правда, ноги уже промочили, - подталкивал меня на «мокрое дело» один из моих приятелей. - Попробуй, может у тебя получится». Не получилось, в двух-трёх местах ноги мои ушли в кисельные берега по щиколотку, но что теперь поделаешь. Тут ещё и дождик начался. А плащ там же, где и сапоги. Но не сахарные, не растаем.

А крупного карася в это время тягали и слева, и справа, сопротивляясь, он громко шлёпал, поднимая кучу брызг. Вес каждой рыбины был солидный, удочки изгибались в крутую дугу, леска звенела. Рыбу не каждому рыболову сразу удавалось поднять на поверхность, и под водой она описывала широкие полукруги, иногда собирая на себе соседние лески с поплавками. Но никто не роптал, а с пониманием и по-деловому сразу же начинал выпутывать соседские снасти. Рядом рыбачили две девушки из Печор, их вёдра были полны заветными жирными карасями. И одеты, и обуты они были «по-правильному», не то что эти городские пижоны (наверное, так они подумывали). Мои товарищи тоже успели наловить около двух десятков «кабанчиков» весом от полкилограмма и больше. Уловы были просто сказочные, и клевало у всех. Кроме меня. Правда, с моим приходом клёв стал быстро ослабевать, а вскоре и вовсе закончился. Но я успел заметить, что лучше клевало с левого берега, а с правого берега рыболовы старались забросить свои поплавки под берег противоположный (ширина канала в этом месте 15-20 метров).

Здесь же, неподалёку, нашлись и «не приехавшие» вчера товарищи. Оказывается, они пытались найти нашу стоянку, но промахнулись и случайно выехали сразу в правильное карасиное место. И с вечера они хорошо порыбачили, и с раннего утра. Им очень помогла надувная лодка, с её помощью они перебрались туда, куда ни в каких сапогах не доберёшься. И оторвались. Один из них, Марьян, радовался небывалому улову эмоционально и откровенно. Восторг его был неописуем, никогда ещё у него не было такой рыбалки – карась крупный, как на подбор, весом от 500 до 800 граммов.

Реабилитация

Первая разведывательная попытка оказалась не очень удачной. И ранним утром следующего дня я решил исправиться, прихватив с собой заядлого карасятника Геннадия Вадимовича. Вчера его с нами не было, но от рассказов он не устоял и с удовольствием согласился составить мне компанию. Удивительные нынче времена, сегодня понедельник, но на канале рыболовов было втрое больше, чем вчера, в воскресный день.

Экипировавшись на этот раз по-серьёзному, обув высокие рыбацкие сапоги и закинув рюкзаки за плечи, мы сразу отправились на желанный левый берег. Ещё вчера я приметил там, на мой взгляд, самое уловистое место возле поваленной берёзы и непременно хотел попасть именно туда. Продравшись сквозь кустарник, преодолев две сырые грязные низины, я с ходу проскочил в глубокое топкое место.

Да, оказывается, здесь к берегу подобраться совсем непросто. Я-то проскочил, а товарищ застрял. Да так крепко, что я заволновался, как бы не пришлось вынимать его и сапоги по отдельности. Ну никак он не мог освободиться из трясины, прилип намертво, и с каждой секундой его ноги засасывало всё глубже и крепче. Нет, не так, конечно, как в кино показывают смертельную трясину, здесь глубина менее чем до колена, но ему было не сдвинуться. Дело ещё усугубляла неуклюжесть от навьюченного рыбацкого снаряжения, да и вес у моего товарища немалый. Сначала я снял с себя рюкзак, удочки и отложил их в сторону, потом забрал всё у Геннадия и положил рядом. Начали вдвоём раскачивать и пытаться вытягивать хотя бы одну ногу, и не со второго, и не с пятого раза, но всё же удалось вынуть ноги вместе с сапогами и выбраться на более-менее твёрдое место.

От продвижения к намеченному месту пришлось отказаться – я, может, и пробрался бы, но не бросать же приглашённого товарища. Присмотрели неподалёку две болотные кочки в метре от воды. Неудобно. А что поделаешь? Кое-как устроились. И великолепно отрыбачили. Иногда путались лесками от вынужденной близости наших удочек, но хороший клёв толстых карасей не позволял расстраиваться из-за таких мелочей. Клевало и у нас здорово, и у всех, кто в этот день рыбачил на этом канале. Карась радовал, пока не взошло солнце. Как только оно поднялось над деревьями и его лучи стали попадать на зеркало воды, клёв сначала заметно ухудшился, а потом и вовсе прекратился. Видно, в солнечных лучах, проникающих под воду, наши лесы и крючки становятся очень заметными и осторожный карась перестаёт к ним приближаться. На часах было 8:30. Великолепная состоялась реабилитация, не менее чем по 10 килограммов жирного карася уехало с нами на домашние кухни.

Бобровые ходы – препятствие серьёзное

Ещё трижды в этом мае я и мои товарищи побывали там же на карасиной рыбалке. Такая результативная и азартная рыбалка манит непрестанно. И не только нас. Приезжать туда надо рано, ещё в сумерках, иначе нормального места вдоль канала трёхсотметровой длины может и не найтись. Подойти к берегу там можно не везде, мешают большая вода, множество болотных кочек и бобровых ходов меж них, в последние можно запросто по невнимательности и по незнанию такой опасности и провалиться. И такое с рыболовами случалось почти на каждой рыбалке этого года.

Я и сам лет десять назад здесь попался в такую же западню. Провалился я тогда, вы не поверите, с головой. Руки с удочками и рыбацкой поклажей остались наверху, а моё тело оказалось целиком в бобровом лазе, соединяющем два канала. Хорошо, что в ту весну воды было мало, но перемазался я тогда с ног до головы и здорово напугал и товарищей, и соседей-рыболовов. А однажды, и это тоже было в те неосторожные времена, приспосабливаясь удобнее стать на болотной кочке у самого уреза воды, поскользнулся и, несмотря на то что в то утро я был в вейдерсах (рыболовный водонепроницаемый полукомбинезон, сшитый вместе с сапогами. – Прим. авт.), умудрился набрать холоднющей воды… за пазуху. И как ни быстро я тогда выбирался и снимал с себя вейдерсы, моему смартфону успел прийти конец. Так что будьте там, в Заболотье, осторожны и аккуратны.

Недооцененная рыба

Гастрономические качества весеннего карася из Заболотья удивительны - никакого запаха тины или других не очень приятных привкусов. Карась приходит в каналы, преодолевая неблизкий путь из Псковского озера и во время своего ежегодного путешествия очищается и от запахов, и от зимних застойных явлений в организме. И уха из него хорошая, и жареный он вкусен (в сметане, в майонезе, с овощами и ещё во множестве вариантов), но особенно он хорош копчёный. Самые крупные экземпляры я всегда отправляю в коптильню. Один из моих товарищей утверждает, что крупный карась и вяленый очень хорош, но я пока этого вкуса ещё не испробовал. В связи с этим удивляет невостребованность озёрного карася у местных рыболовов-промысловиков. Они его не ловят и почему-то, как мне показалось, даже игнорируют, хотя на псковских рыбных рынках подобный карась в дефиците и стоит недёшево.

В один из последних майских дней мой товарищ вновь отправился за трофейным карасём в Заболотье и… вернулся ни с чем. «Всё – сделал он свой вывод – карась ушёл обратно в озеро. Вчера ещё клевал, и неплохо. А сегодня никто не увидел ни одной поклёвки. Конец карасиной рыбалки». Но такой категоричный вывод он сделал напрасно. Из нашего многолетнего опыта и наблюдений, после завершения клёва в примыкающих к озеру каналах крупный карась начинает клевать во множестве других, отдалённых. И продолжается это почти до середины лета. Никуда карась не ушёл. Ищите его в других местах, каналов там десятки километров.