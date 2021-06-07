Благодаря нацпроекту деревню Подкрестье Пушкиногорского района осветят 37 фонарей

09:56, 07 июня 2021, ПАИ

До 30 июля в деревне Подкрестье Пушкиногорского района установят наружное искусственное освещение. Работы проведут на 5 км региональной дороги Пушкинские Горы - Рождество - Велье в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Дорогу на протяжении 1 км будут освещать 37 фонарей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Контракт на производство работ на сумму 8,7 млн рублей заключен между Управлением автомобильных дорог Псковской области и ООО «РосЭлектроСтрой». Проект реализуется за счет средств областного бюджета.

Ведомость работ предусматривает установку опор освещения, прокладку электрокабеля и монтаж светодиодных светильников. Гарантия на выполненные работы составит 10 лет на опоры, 3 года на кабели, светильники и прочее электрооборудование.

Ранее в рамках нацпроекта заключены контракты на строительство новых линий электроосвещения в Опочке и Ершово, а также на устройство освещения на автобусных остановках и пешеходных переходах в Великолукском, Себежском, Невельском и Псковском районах. На некоторых объектах работы уже выполнены, идет техническое присоединение к электросетям.