Псковские велогонщики завоевали призовые места на всероссийских соревнованиях в Волоколамске

10:17, 07 июня 2021, ПАИ

Спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области завоевали призовые месте на Всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту. Велогонка проходила в Волоколамске 5 и 6 июня, сообщили Псковскому агентству информации в центре.

В частности, в дисциплине шоссе-критериум на дистанции 40 км победу одержал мастер спорта России Тимофей Шерстнев. На дистанции 113 км в групповой гонке 1-е место у мастера спорта России Константина Некрасова, 3-е место - у Тимофея Шерстнева.