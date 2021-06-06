Псковские велогонщики завоевали призовые места на всероссийских соревнованиях в Волоколамске
Спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области завоевали призовые месте на Всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту. Велогонка проходила в Волоколамске 5 и 6 июня, сообщили Псковскому агентству информации в центре.
В частности, в дисциплине шоссе-критериум на дистанции 40 км победу одержал мастер спорта России Тимофей Шерстнев. На дистанции 113 км в групповой гонке 1-е место у мастера спорта России Константина Некрасова, 3-е место - у Тимофея Шерстнева.
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