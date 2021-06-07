Пскович находится в реанимации после ДТП с фурой

10:23, 07 июня 2021, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Пострадавший в результате столкновения легкового автомобиля с фурой находится в реанимации, сообщили Псковскому агентству информации в Госавтоинспекции Псковской области.

6 июня на 620-м км автодороги СПб – Невель 53-летний водитель автомобиля Renault Logan выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с фурой Volvo FH 13 под управлением 56-летнего гражданина Белоруссии.

В результате столкновения пострадал водитель «Рено». Мужчину госпитализировали. На данный момент он находится в реанимационном отделении Псковской областной больницы.