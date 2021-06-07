Видео: Юные таланты со всей России на фестивале «Школьная классика» в Михайловском

10:50, 07 июня 2021, ПАИ

В Дни Пушкинской поэзии и русской культуры на поляне в Михайловском главными были театр и школьники. 5 июня в рамках проекта «Школьная классика» здесь выступили сразу несколько школьных театров из самых разных уголков России.

Российское движение школьников и Театральный институт имени Щукина выбрали именно Псковскую область для первого масштабного мероприятия своего проекта – и не прогадали. Благодарнее зрителя было не найти.

Теперь школьные театры получат на поляне в Михайловском постоянную прописку. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обещал, что проект «Школьная классика» станет неотъемлемой частью Дней Пушкинской поэзии и русской культуры.

Подробности – в нашем видеорепортаже.