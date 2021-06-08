В мае россияне успели взять кредитов на 1 трлн рублей

17:04, 07 июня 2021, ПАИ

В мае россияне набрали кредитов на 1,14 трлн рублей, побить рекорд апреля им не позволили майские каникулы. При этом охлаждение в кредитовании, как планировал ЦБ, пока не наступило, сообщает РБК со ссылкой на данные статистики Frank RG.

Рекорд не был побит из-за большого количества выходных, активность на рынке в мае этого года отличается на 120% от мая прошлого года, когда наблюдалось повышение кредитных наборов в связи с ужесточением ковидных ограничений. Рекорд по кредитной сумме россиян в апреле составил 1,19 трлн рублей.

С начала года и на данный момент взятых средств было 5,3 трлн, в отличие от того же периода 2020 года, когда сумма кредитов россиян составила 3,3 трлн рублей.

Директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин прогнозирует, что выходные не прервали кредитные выдачи, а лишь перенесли их на июнь. Он также отметил, что прирост процентов к льготному тарифу ипотеки в скором времени составит 0,5 %.

«В связи с этим в июне мы, скорее всего, увидим заметный прирост выдач во всех сегментах, но прежде всего в ипотеке — это последний месяц действия льготной программы под 6,5%, а с 1 июля ставка по ней поднимется до 7%», — отметил он.