Псковский спортсмен вошел в сборную России по гребле для участия в первенстве мира

11:02, 07 июня 2021, ПАИ

Спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области Александр Матвеев вошел в сборную России по гребле для участия в первенстве мира до 23 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе центра.

На юбилейных международных соревнованиях по гребному спорту «60-я Большая Московская регата», которые прошли с 4 по 6 июня в Москве на гребном канале «Москва», мастер спорта России Александр Матвеев показал сильнейший результат на дистанции 2000 метров в двойке парной, где на старт вышло более 15 экипажей.

С результатом 6 минут 35 секунд спортсмен прошел отбор в спортивную сборную команду России по гребному спорту для участия в первенстве мира до 23 лет.