Запрет на выезд за границу заставил жителя Гдова рассчитаться с долгами
Запрет на выезд за границу заставил жителя Гдова рассчитаться с долгами. Мужчина, наконец, выплатил оставшиеся 183 тысячи рублей из общей суммы долга в размере 380 тысяч. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Долги у гдовича возникли из-за неуплаты им кредитных платежей.
Чтобы погасить долг, приставы выяснили место работы должника, с которого на протяжении года удерживалась часть заработной платы в счёт долга. Ещё одной мерой судебного пристава стало вынесение постановления о временном ограничении должника в праве выезда за пределы Российской Федерации. Это и стало стимулом к выплате долга.
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