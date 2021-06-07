Запрет на выезд за границу заставил жителя Гдова рассчитаться с долгами

11:33, 07 июня 2021, ПАИ

Запрет на выезд за границу заставил жителя Гдова рассчитаться с долгами. Мужчина, наконец, выплатил оставшиеся 183 тысячи рублей из общей суммы долга в размере 380 тысяч. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Долги у гдовича возникли из-за неуплаты им кредитных платежей.

Чтобы погасить долг, приставы выяснили место работы должника, с которого на протяжении года удерживалась часть заработной платы в счёт долга. Ещё одной мерой судебного пристава стало вынесение постановления о временном ограничении должника в праве выезда за пределы Российской Федерации. Это и стало стимулом к выплате долга.