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Общество

Опубликована программа органных концертов в Печорах в июле

Июльскую программу органных концертов в кирхе Святого Петра на улице Гагарина, 12а в Печорах опубликовали в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото организаторов

5 июля в 16:30 выступит концертный хор лицея искусств Санкт-Петербурга под руководством Наталии Никоновой и Дина Ихина.

6 июля 16:00 на органе сыграет Мария Макаренко из Москвы.

19 июля в 16:30 и 20 июля в 16:00 выступит казанская органистка Вероника Лобарева.

22 июля в 18:00 состоится концерт Виктории Гамазовой из Тольятти.

26 июля в 16:30 выступит органистка Анна Кириллова (Санкт-Петербург – Швейцария).

30 июля в 18:00 начнётся выступление органистки Ксении Погорелой из Полоцка и меццо-сопрано Татьяны Сучковой-Гаврииловой из Москвы.

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