Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 419

11:34, 07 июня 2021, ПАИ

В Псковской области с начала пандемии от коронавируса скончались 419 человек. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе подтвердили ещё три случая смерти от коронавируса. Всего в Псковской области зарегистрировано 38 093 случая заражения COVID-19, 32 752 пациента выздоровело.