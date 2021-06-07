Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 419
В Псковской области с начала пандемии от коронавируса скончались 419 человек. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.
За последние сутки в регионе подтвердили ещё три случая смерти от коронавируса. Всего в Псковской области зарегистрировано 38 093 случая заражения COVID-19, 32 752 пациента выздоровело.
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