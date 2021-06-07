Псковские экскурсоводы получат нагрудные идентификационные карточки

11:34, 07 июня 2021, ПАИ

На рассмотрение депутатов Псковского областного Собрания поступил проект закона «О внесении изменений в закон Псковской области «О туристской деятельности в Псковской области». Правки в региональный нормативный правовой акт вносятся в связи с вступлением в силу новых положений федерального законодательства, касающихся регулирования деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Законопроект устанавливает полномочия областного комитета по туризму в части организации аттестации экскурсоводов. К обязанностям профильного органа исполнительной власти отнесено создание аттестационных комиссий, утверждение формы нагрудной идентификационной карточки экскурсовода или гида-переводчика, внесение сведений об экскурсоводах в единый федеральный реестр, организация и осуществление регионального государственного контроля за деятельностью в сфере услуг по проведению экскурсий.

Выделение дополнительного бюджетного финансирования законопроект не предусматривает.

Спикер регионального парламента Александр Котов направил проект закона в комитет по труду и социальной политике. Решение о включении вопроса в повестку сессии примет Совет Собрания.