Псковские экскурсоводы получат нагрудные идентификационные карточки
На рассмотрение депутатов Псковского областного Собрания поступил проект закона «О внесении изменений в закон Псковской области «О туристской деятельности в Псковской области». Правки в региональный нормативный правовой акт вносятся в связи с вступлением в силу новых положений федерального законодательства, касающихся регулирования деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.
Законопроект устанавливает полномочия областного комитета по туризму в части организации аттестации экскурсоводов. К обязанностям профильного органа исполнительной власти отнесено создание аттестационных комиссий, утверждение формы нагрудной идентификационной карточки экскурсовода или гида-переводчика, внесение сведений об экскурсоводах в единый федеральный реестр, организация и осуществление регионального государственного контроля за деятельностью в сфере услуг по проведению экскурсий.
Выделение дополнительного бюджетного финансирования законопроект не предусматривает.
Спикер регионального парламента Александр Котов направил проект закона в комитет по труду и социальной политике. Решение о включении вопроса в повестку сессии примет Совет Собрания.
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