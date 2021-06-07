Почти семь тысяч россиян вылечились от COVID-19 за сутки

12:10, 07 июня 2021, ПАИ

За последние сутки в России от коронавируса вылечились 6 756 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

6 июня в стране зафиксировано 330 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России выявлено 9 429 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего по состоянию на 7 июня в России выявлено 5 135 866 случаев заболевания коронавирусом, 4 743 202 человека выздоровело, 124 117 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 38 093 случая заражения коронавирусом, 32 752 пациента выздоровело, 419 человек умерло.