До +28 градусов прогреется воздух в Псковской области 8 июня

12:27, 07 июня 2021, ПАИ

8 июня в Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть северный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 11 метров в секунду. Температура по области: ночью +8…+13 градусов, днем +23…+28 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы.