До +28 градусов прогреется воздух в Псковской области 8 июня
8 июня в Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть северный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 11 метров в секунду. Температура по области: ночью +8…+13 градусов, днем +23…+28 градусов.
Атмосферное давление ниже нормы.
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