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Общество

В Санкт-Петербурге неизвестные подожгли мужчину-иностранца

Иностранного гражданина доставили в больницу в тяжелом состоянии после поджога неизвестными лицами, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Ленинградской области.

На 42-летнего мужчину неизвестные напали с ножом, облили бензином и подожгли. Нападение произошло на территории Александровской, в городе Пушкин, на одном из домов были обнаружены капли крови, а на шоссе - нож.

Пострадавший уже доставлен в больницу с ожогами лица, шеи, рук, а также рваной раной в области челюсти и частично отрезанным ухом, в больницу пострадавшего доставил и обнаружил также иностранец.

«Установлено, что потерпевший был доставлен в больницу на автомобиле с территории садоводства «Рехколово», расположенного у поселка Ольховка Пушкинского района. Потерпевший пояснил, что неизвестные, находясь на территории дачи, облили его бензином и подожгли», - отметил представитель ведомства.

Личности злоумышленников не установлены, ведется их поиск, причины совершения преступления также устанавливаются и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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