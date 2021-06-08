В Санкт-Петербурге неизвестные подожгли мужчину-иностранца

17:37, 07 июня 2021, ПАИ

Иностранного гражданина доставили в больницу в тяжелом состоянии после поджога неизвестными лицами, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Ленинградской области.

На 42-летнего мужчину неизвестные напали с ножом, облили бензином и подожгли. Нападение произошло на территории Александровской, в городе Пушкин, на одном из домов были обнаружены капли крови, а на шоссе - нож.

Пострадавший уже доставлен в больницу с ожогами лица, шеи, рук, а также рваной раной в области челюсти и частично отрезанным ухом, в больницу пострадавшего доставил и обнаружил также иностранец.

«Установлено, что потерпевший был доставлен в больницу на автомобиле с территории садоводства «Рехколово», расположенного у поселка Ольховка Пушкинского района. Потерпевший пояснил, что неизвестные, находясь на территории дачи, облили его бензином и подожгли», - отметил представитель ведомства.

Личности злоумышленников не установлены, ведется их поиск, причины совершения преступления также устанавливаются и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.