Региональный cлёт юнармейцев проходит в Пскове

12:33, 07 июня 2021, ПАИ

7 июня в Пскове на базе 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии прошло торжественное открытие полевого военно-патриотического слета юнармейцев Псковской области «Поколение, которое помнит». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

От имени главы Пскова Елены Полонской юнармейцев приветствовал ее заместитель Владимир Воробьев: «Уверен, что многие из вас получат максимум заряда эмоций, приобретут новые знания и опыт, а также обретут новых друзей. Желаю вам хорошей погоды и солнечного настроения».

Отдельные слова благодарности Владимир Воробьев адресовал организаторам слета: «Спасибо за формирование патриотических чувств и гражданской позиции у подрастающего поколения, развитие и укрепление основ военно-патриотического воспитания, за пробуждение чувства гордости за воинские подвиги предков».

Также со словами приветствия обратился первый заместитель председателя регионального комитета по образованию Геннадий Барышников: «Этот день войдет в вашу память навсегда. Те испытания, которые вы будете вынуждены пройти, нацелены на воспитание в вас закалки и выдержки».

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, обращаясь к юнармейцам, подчеркнула: «Мы россияне, мы жители Псковской области, мы те, кто помнит подвиги и традиции наших предков, наших героев. Желаю удачи всем участников слета - проявите силу духа и покажите свои лучшие качества».

По окончании выступлений официальных лиц участники мероприятия прошли торжественным маршем.

Ребятам предстоит полное погружение в армейские будни: подъём, утренняя физическая зарядка, занятия по боевой подготовке, питание в солдатской столовой и многое другое. В роли младших командиров и инструкторов выступят действующие военнослужащие. В ходе слета для юнармейцев предусмотрены занятия по физической, тактической подготовке, выполнение упражнений стрельб. На протяжении всего слета юнармейцы будут жить в военной казарме. Итоги мероприятия подведут 11 июня, победители получат дипломы.