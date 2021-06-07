Галина Неваленная: Присутствие Елены Полонской на выездах всегда помогает решать вопросы прямо на месте

12:35, 07 июня 2021, ПАИ

«Мы работаем консолидированно - в депутатском корпусе городской думы в вопросах благоустройства и жизнеобеспечения города всегда ведется конструктивный диалог, вопросы решаются комплексно», - рассказала депутат ПГД по округу №13 Галина Неваленная в эфире одной из радиостанций в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Примером совместной работы Галина Неваленная назвала ремонт улицы Алтаева, которая затрагивает и 13-й, и 15-й округ: «У нас много таких объектов, которые затрагивают сразу несколько округов. Здесь независимо от политических или общественных взглядов депутатов вопрос решается конструктивно».

Самым главным в работе, по мнению депутата, является взаимодействие с населением. В прошлом году в округе №13 прошло более 20 выездов, многие из них - с участием главы города Елены Полонской. Галина Неваленная отметила, что присутствие руководителя всегда помогает решать многие вопросы прямо на месте: «Во время встречи на участке Старого Запсковья, где улица Герцена, Школьная, мы обсуждали перспективные вопросы: по подсыпке ям во дворе, по ремонту дорожек, благоустройству клумбы возле почты, которая портит внешний вид. Последний вопрос буквально был взят на карандаш, и в ручном режиме проблему удалось решить. А по поводу ул. Школьной было принято решение провести ремонт на сэкономленные средства».

Кроме того, она сообщила, что совместные выезды были организованы также с главой администрации города Александром Братчиковым, руководителями УГХ администрации города, профильных комитетов и жителями округа, чтобы можно было на месте озвучивать замечания и сразу их корректировать. Такое совещание было проведено возле библиотеки «Родник», когда решался вопрос по проведению ремонтных работ проездов на улице Труда, 18, 20.

«Жители высказали свои опасения и замечания, предложили сделать дорожки к библиотеке. Этот вопрос решился благодаря заинтересованности администрации города: были отремонтированы не только проезды, но и дорожки и прилегающая к библиотеке территория. Дорожки стали пригодными для прогулок», - заключила Галина Неваленная.