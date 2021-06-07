Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Галина Неваленная: Присутствие Елены Полонской на выездах всегда помогает решать вопросы прямо на месте

«Мы работаем консолидированно - в депутатском корпусе городской думы в вопросах благоустройства и жизнеобеспечения города всегда ведется конструктивный диалог, вопросы решаются комплексно», - рассказала депутат ПГД по округу №13 Галина Неваленная в эфире одной из радиостанций в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Примером совместной работы Галина Неваленная назвала ремонт улицы Алтаева, которая затрагивает и 13-й, и 15-й округ: «У нас много таких объектов, которые затрагивают сразу несколько округов. Здесь независимо от политических или общественных взглядов депутатов вопрос решается конструктивно».

Самым главным в работе, по мнению депутата, является взаимодействие с населением. В прошлом году в округе №13 прошло более 20 выездов, многие из них - с участием главы города Елены Полонской. Галина Неваленная отметила, что присутствие руководителя всегда помогает решать многие вопросы прямо на месте: «Во время встречи на участке Старого Запсковья, где улица Герцена, Школьная, мы обсуждали перспективные вопросы: по подсыпке ям во дворе, по ремонту дорожек, благоустройству клумбы возле почты, которая портит внешний вид. Последний вопрос буквально был взят на карандаш, и в ручном режиме проблему удалось решить. А по поводу ул. Школьной было принято решение провести ремонт на сэкономленные средства».

Кроме того, она сообщила, что совместные выезды были организованы также с главой администрации города Александром Братчиковым, руководителями УГХ администрации города, профильных комитетов и жителями округа, чтобы можно было на месте озвучивать замечания и сразу их корректировать. Такое совещание было проведено возле библиотеки «Родник», когда решался вопрос по проведению ремонтных работ проездов на улице Труда, 18, 20.

«Жители высказали свои опасения и замечания, предложили сделать дорожки к библиотеке. Этот вопрос решился благодаря заинтересованности администрации города: были отремонтированы не только проезды, но и дорожки и прилегающая к библиотеке территория. Дорожки стали пригодными для прогулок», - заключила Галина Неваленная.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>





Ваши планы на лето?

Проголосовать >>>

07 июня 2021

Михаил Сутягинский: Проведена большая работа по улучшению технологических процессов завода «Титан-Полимер»
07 июня 2021

Более 62 тысяч псковичей привились первым компонентом вакцин от COVID-19
07 июня 2021

Более 2 тысяч сирот в Псковской области стоят в очереди на жильё
07 июня 2021

Ольга Евстигнеева о соцработе: Здесь нужно вкладывать сердце и душу

07 июня 2021

Фоторепортаж: Открытие в Печорах выставки «Александр Невский в изобразительном искусстве»
07 июня 2021

В Псковском соединении ВДВ прошли занятия по преодолению водной преграды на новейших боевых машинах
07 июня 2021

Житель Псковской области до смерти избил сожительницу палкой
07 июня 2021

Грозы и порывистый ветер ожидаются в ближайшее время в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...