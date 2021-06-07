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Общество

Второй региональный форум молодых семей пройдет в Псковской области

Стартовал прием заявок на участие во втором форуме молодых семей Псковской области. Мероприятие проводится в рамках празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Форум соберет молодые семьи из всех районов для консолидации инициатив и выявления наиболее перспективных идей. Он ориентирован на создание коммуникационных площадок в онлайн и офлайн-пространстве, способствующих популяризации семейных ценностей, вовлечению молодежи в реализацию социальных проектов, направленных на развитие Псковской области.

Мероприятие пройдет в два этапа. Первый (4 июля) будет организован в онлайн-режиме. В этот день участники смогут познакомиться и пройти образовательный экспресс-курс по оформлению предложений в проектную заявку. Второй (11 июля) состоится очно, в формате молодежного праздника «Семейный пикник». Для детей и родителей будет подготовлена и образовательно-просветительская программа.

К работе в программе мероприятий приглашаются участники первого форума молодых семей Псковской области 2020 года, реализовавшие свои инициативы по его итогам.

В прошлом году форум объединил порядка 30 семей из Пскова, Великих Лук и 17 муниципалитетов региона. Участники презентовали проекты, направленные на развитие в районах и городских округах детского спорта и клубов для консультационной помощи семьям, создание безопасного интернет-пространства для детей младших классов и ведение систематичной работы с молодежью по патриотическому воспитанию. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам первого форума отметил, что он стал площадкой для созидательной общественной работы молодежи.

Мероприятие организовано администрацией Псковской области совместно с Федеральным агентством по делам молодежи.

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