Выставка наивного искусства откроется во Дворе Постникова 11 июня

13:19, 07 июня 2021, ПАИ

11 июня в музейном комплексе «Двор Постникова» откроется художественная выставка «Очами простодушья...». Посмотреть на экспонаты можно ежедневно, кроме вторника, с 11:00 до 18:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псково-Изборского заповедника.

Выставка познакомит псковичей с творчеством трех представителей наивного искусства: Константина Громова, Николая Комолова и Татьяны Швецовой.

Псковский музей начал собирать работы наивных художников в 1970-х годах, одним из первых среди российских музеев. В Пскове хранится основная часть этого фонда – около 400 картин и деревянных скульптур шестнадцати авторов. Кроме этого, более 200 живописных работ наивных художников хранят музеи Псковской области, где они экспонируются и почитаются «национальным достоянием» жителей Изборска, Печор, Себежа и Порхова.