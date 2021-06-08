Псковичи могут брать товары на Wildberries в рассрочку и в кредит
Самый крупный онлайн-магазин в России Wildberries запустил новую систему, доступную для покупателей, - финтех-сервис, с помощью которого покупатели получили возможность приобретать товары на данном сайте в кредит и рассрочку, сообщает Интерфакс.
Рассрочка без процентной ставки предоставляется на бытовую технику и электронику: ТВ, ноутбуки, холодильники и другое, отмечается, что список доступных в рассрочку товаров будет расширяться.
Самая маленькая сумма, от которой дается рассрочка и кредиты, - 5 тысяч рублей, срок от полугода до двух лет.
Для проведения кредитных процедур и получения необходимой лицензии гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о том, что компания приобрела банк «Стандарт-кредит».
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