Псковичи могут брать товары на Wildberries в рассрочку и в кредит

16:06, 07 июня 2021, ПАИ

Самый крупный онлайн-магазин в России Wildberries запустил новую систему, доступную для покупателей, - финтех-сервис, с помощью которого покупатели получили возможность приобретать товары на данном сайте в кредит и рассрочку, сообщает Интерфакс.

Рассрочка без процентной ставки предоставляется на бытовую технику и электронику: ТВ, ноутбуки, холодильники и другое, отмечается, что список доступных в рассрочку товаров будет расширяться.

Самая маленькая сумма, от которой дается рассрочка и кредиты, - 5 тысяч рублей, срок от полугода до двух лет.

Для проведения кредитных процедур и получения необходимой лицензии гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о том, что компания приобрела банк «Стандарт-кредит».