Жители Островского района страдают от нашествия диких кабанов

14:02, 07 июня 2021, ПАИ

Жители Островского района пожаловались на кабанов, которые разоряют огороды и нарушают покой людей. Соответствующую жалобу местный житель разместил в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам местного жителя, в прошлом году кабаны были замечены в деревне Котельно.

«Прошел почти год, тогда обещали за период осенне-зимней охоты сократить численность этих свиней. Но на сегодняшний день эти свиньи расплодились ещё больше и продолжают разгуливать по деревням», - отметил очевидец.

По его словам, весной около деревни Васьково заметили стадо численностью около 40 взрослых особей, в котором были дикие кабины и домашние свиньи.

«Сейчас встречаются домашние и дикие свиньи с потомством. Стадо разгуливает по деревням Логовиново, Гришино, Котельно», - добавил местный житель.