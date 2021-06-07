Жители Островского района страдают от нашествия диких кабанов
Жители Островского района пожаловались на кабанов, которые разоряют огороды и нарушают покой людей. Соответствующую жалобу местный житель разместил в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам местного жителя, в прошлом году кабаны были замечены в деревне Котельно.
«Прошел почти год, тогда обещали за период осенне-зимней охоты сократить численность этих свиней. Но на сегодняшний день эти свиньи расплодились ещё больше и продолжают разгуливать по деревням», - отметил очевидец.
По его словам, весной около деревни Васьково заметили стадо численностью около 40 взрослых особей, в котором были дикие кабины и домашние свиньи.
«Сейчас встречаются домашние и дикие свиньи с потомством. Стадо разгуливает по деревням Логовиново, Гришино, Котельно», - добавил местный житель.
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