Грозы и порывистый ветер ожидаются в ближайшее время в Псковской области
В Псковской области 7 июня с 14:00 до 17:00 ожидаются сильный порывистый ветер 15-20 метров в секунду и грозы, пишет официальный Telegram-канал региона.
При сильном ветре следует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а также закрыть окна и поставить автомобиль в гараж или вдали от деревьев.
Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
Избегайте также деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
Ваши планы на лето?
Михаил Сутягинский: Проведена большая работа по улучшению технологических процессов завода «Титан-Полимер»
Фоторепортаж: Открытие в Печорах выставки «Александр Невский в изобразительном искусстве»
В Псковском соединении ВДВ прошли занятия по преодолению водной преграды на новейших боевых машинах