Грозы и порывистый ветер ожидаются в ближайшее время в Псковской области

14:22, 07 июня 2021, ПАИ

В Псковской области 7 июня с 14:00 до 17:00 ожидаются сильный порывистый ветер 15-20 метров в секунду и грозы, пишет официальный Telegram-канал региона.

При сильном ветре следует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а также закрыть окна и поставить автомобиль в гараж или вдали от деревьев.

Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте также деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).