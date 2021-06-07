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Происшествия

Публикуем фото и подробности смертельного ДТП в Пустошкинском районе

  • Два человека погибли после столкновения с фурой в Пустошкинском районе
    Фото: Газета "Вперед" Пустошкинского района
  • Два человека погибли после столкновения с фурой в Пустошкинском районе
    Фото: Газета "Вперед" Пустошкинского района
  • Два человека погибли после столкновения с фурой в Пустошкинском районе
    Фото: Газета "Вперед" Пустошкинского района
  • Два человека погибли после столкновения с фурой в Пустошкинском районе
    Фото: Газета "Вперед" Пустошкинского района
  • Два человека погибли после столкновения с фурой в Пустошкинском районе
    Фото: Газета "Вперед" Пустошкинского района
  • Два человека погибли после столкновения с фурой в Пустошкинском районе
    Фото: Газета "Вперед" Пустошкинского района

Стали известны подробности ДТП, из-за которого погибли два человка в Пустошкинском районе, передает корреспондент газеты «Вперед» Пустошкинского района. 7 июня около полудня на 448-м км автодороги СПб-Невель произошло ДТП. Столкнулись три автомобиля.

По словам очевидцев, за деревней Кисели, на ремонтируемом участке дороги на красном светофоре стояла фура, за ней легковой автомобиль, следом двигалась «ГАЗель». Водитель ГАЗ не учел дорожные условия, не правильно выбрал скоростной режим. В результате чего, не справился с управлением и совершил столкновение с впереди стоявшими фурой и лековым автомобилем. Из-за столкновения автомобиль «Нива Шевроле» была опрокинута в кювет за обочину дороги. 

В результате произошедшего водитель «ГАЗели» погиб на месте. 56-летняя пассажир из автомобиля «Нива Шевроле», от полученных травм, скончалась по дороге в больницу. Водитель легковушки госпитализирован. 

Причины случившегося устанавливаются. На месте происшествия работают служба ПСЧ-26 и сотрудники ГИБДД.

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