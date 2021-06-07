Житель Псковской области до смерти избил сожительницу палкой

14:37, 07 июня 2021, ПАИ

Следственные органы Псковской области возбудили уголовное дело по факту обнаружения в частном доме в одной из деревень Плюсского района тела 30-жительницы Ленинградской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ, к преступлению причастен 34-летний сожитель потерпевшей, который в ночь на 5 июня приревновал девушку, схватил деревянную палку и избил её. От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте преступления.

Злоумышленник попытался скрыть следы преступления, придумал себе алиби и убедил друзей придерживаться общей версии случившегося, согласно которой подозрения пали бы на работающего у него за еду знакомого.

В настоящее время мужчина изобличен в совершении преступления и задержан в процессуальном порядке. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжких телесных повреждений со смертельным исходом. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.