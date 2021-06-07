В Псковском соединении ВДВ прошли занятия по преодолению водной преграды на новейших боевых машинах

14:50, 07 июня 2021, ПАИ

Военнослужащие Воздушно-десантных войск из Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения отработали преодоление естественных водных преград, выполнив учебное упражнение «вождение техники на плаву» на новейших боевых машинах десанта БМД-4 М и БТР-МДМ «Ракушка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Практические действия экипажей боевых машин проходили на специальном оборудованном вододроме под Псковом.

Прежде чем приступить к тренировкам, военнослужащие изучили требования безопасности, сдали нормативы по плаванию, прошли курс легководолазной подготовки и отработали аварийное покидание машин на специальных тренажерах.

В качестве обучаемых были привлечены командиры частей и их заместители, механики-водители, наводчики-операторы и командиры боевых машин. Также обучаемым была показана методика работа эвакуационной команды и порядок буксировки боевой машины на плаву в случае нештатной ситуации.

В занятиях по вождению боевых машин на плаву приняли участие более 300 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ.