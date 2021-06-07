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Общество

Китайскую вазу XIX века изъяли псковские таможенники на российско-латвийской границе

На таможенном посту МАПП «Бурачки» у гражданина России изъяли незадекларированную старинную вазу XIX века. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковской таможни.

Россиянин пытался вывезти с таможенной территории Евразийского экономического союза бронзовую китайскую вазу. Раритет он не задекларировал и не предъявил таможенному контролю.

По заключению эксперта, ваза является культурной и исторической ценностью, создана более 100 лет назад и выполнена на высоком художественном уровне. Предполагаемая рыночная стоимость расписанной эмалью вазы составляет 200 тысяч рублей.

По словам россиянина, ваза особой ценности в России не представляет, при этом за рубежом её стоимость превышает 10 тысяч долларов.

Заместитель начальника таможни Андрей Горяченок заметил, что мужчина хотел «подзаработать», но сотрудники таможенного поста помешали этому плану.

По факту контрабандного перемещения старинной вазы возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет за незаконное перемещение через таможенную границу культурных ценностей в крупном размере.

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