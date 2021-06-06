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Спорт

87 спортсменов приняли участие в Кубке Федерации тенниса Псковской области

В Писковичах прошёл Кубок Федерации тенниса Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент федерации тенниса Олег Киселев.

Участниками стали спортсмены до 16 лет из Пскова, районов и области.

В самой младшей группе - оранжевый мяч (6-7 лет) места распределились: Максим Голиков (Великие Луки), Злата Медведева (Псков) и Егор Тарасов (Псковский район).

В возрастной категории 9-10 лет:

У мальчиков: Адриан Яэратс (Псков), Дмитрий Шевченко (Псков) и Никита Голиков (Великие Луки);

Среди девочек этой же группы: Елизавета Васильева (Псков), Медведева Вероника (Великие Луки) и третье место у Софии Петровой (Псков).

Девочки до 12 лет: псковички Екатерина Шорохова, Варвара Пахолюк и Марианна Барбарина.

Мальчики до 14 лет: Иван Нестеров (Великие Луки), Александр Шабанов и Андрей Астахов из Пскова

Девочки до 14 лет: Анастасия Зиновьева, Валерия Огурцова (Псков) и Анастасия Мельник (Великие Луки).

Девочки до 16 лет: Александра Константинова, Анна Матвеева и Полина Мавитова.

По результатам соревнований выявляются сильнейшие спортсмены и комплектуется сборная региона.

В выходные 12-13 июня команда псковичей отправляется на любительский турнир в Калининград.

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