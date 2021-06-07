О женщинах-пилотах, стоимости аэростатов и предстоящей встрече воздухоплавателей – в интервью с Екатериной Лариковой

16:57, 07 июня 2021, ПАИ

С 11 по 17 июня в Великих Луках пройдёт XXV Встреча воздухоплавателей. В эксклюзивном интервью для Псковского агентства информации – официального информационного партнёра мероприятия – одна из первых пилотесс воздушных аэростатов России, многократный чемпион и призёр многих отечественных и международных соревнований, судья 1-й категории по воздухоплаванию Екатерина Ларикова рассказала, почему пилотов намного больше, чем пилотесс, как научиться управлять тепловым аэростатом и сколько он стоит, а также почему воздухоплавание – один из самых дорогих видов спорта.

Ну где же вы, девчонки?

– Екатерина, помимо значительных успехов в воздухоплавании вы имеете звания кандидата в мастера спорта по конькобежному спорту и по плаванию. Почему вы меняли виды спорта и в результате пришли в воздухоплавание?

– Воздухоплавание – такой спорт, в котором возраст не имеет значения, пока ты проходишь медицинскую комиссию, можешь летать. Классические виды спорта сопряжены со здоровьем, молодостью и всем прочим.

– Почему в воздухоплавательном спорте так мало пилотесс?

– Сейчас уже достаточно много пилотесс, но если сравнивать с мужчинами, наверное, нас одна сотая.

– Почему? Физически трудно или это неинтересно женщинам?

– Во-первых, заниматься воздухоплаванием физически трудно, хотя можно рассчитывать на помощь мужчин из команды. Во-вторых, у женщин больше развит инстинкт самосохранения, а это всё-таки экстремальный вид спорта. К тому же он технический, в этом смысле мужчины более безбашенные.

Ожидания от встречи

– Чего вы ждёте от XXV Встречи воздухоплавателей, рассчитываете ли на победу? Ваш сын тоже в вашей команде, он будет участвовать?

– Да, мой сын работает со мной в одной команде, но пока житейские проблемы не позволяют ему участвовать. Это очень дорогой вид спорта. Сейчас есть определенные проблемы и с тем, что изменились авиационные правила прохождения, и в этом году так случилось, что спортивный аэростат, на котором я выступала, по техническим разным причинам не сможет участвовать в соревнованиях. Будем надеяться на результаты, но в этом году придётся выступать на классическом аэростате.

Дорогое удовольствие

– Что нужно для того, чтобы начать заниматься воздухоплаванием?

– Во-первых, нужно понять, что ты хочешь быть пилотом. Это специальные люди, которые имеют к этому способности и желание. Потом нужно найти немалую сумму денег, чтобы выучиться на пилота теплового аэростата, пройти медкомиссию, потому что без неё нельзя стать пилотом. Если у тебя здоровье не очень, ты не сможешь летать. Затем, чтобы на чём-то летать, необходимо найти спонсоров, потому что материальная часть очень дорогая. Шар стоит от полутора до пяти миллионов рублей, если это аэростат иностранного производства.

– Плюс сопутствующие расходы?

– Расходы очень высокие. Стоимость горючего постоянно растет. Как машина не может ехать без бензина, так же шар не может лететь без газа. Используется обычный пропан-бутан, который за последние пять лет подорожал почти на 15 рублей. Расходы всё время растут. Воздухоплавание приравнивается к яхтенному спорту, это достаточно дорогое удовольствие. Плюс сертификация, потому что это воздушное судно, соответственно, нужно всё время проходить специальные летные освидетельствования и получать сертификаты. Без них летать нельзя.

– Но и удовольствие не меньшее?

– Удовольствие не меньшее. Особенно если ты выигрываешь. Даже не ради каких-то призов или материальных благ, а чтобы потешить собственное тщеславие, что ли.

– Спасибо за интервью, удачи в соревнованиях.