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Культура

Уральский русский народный хор выступит в Пскове 8 июня

Уральский русский народный хор из Екатеринбурга выступит в Доме офицеров Пскова 8 июня с концертной программой «Под окном черемуха колышется». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Доме офицеров.

Артисты Уральского русского народного хора исполнят народные и авторские песни, танцы из своего репертуара, новые и уже полюбившиеся произведения: вокально-хореографическую композицию «Матушка Россия», а также танцевальные картинки на традиционные уральские наигрыши «Потихоня», «Уральская барыня», «За околицей», песни уральских композиторов, в том числе знаменитые «Белым снегом», «Уральская рябинушка» и «Под окном черемуха колышется», – рассказали в Доме офицеров.

Уральский государственный академический русский народный хор (Екатеринбург) по праву считается национальным достоянием Урала. «Легендарный коллектив – хранитель и продолжатель традиций самобытного народного искусства Урала – является лауреатом международных, всесоюзных, всероссийских конкурсов и фестивалей, подчеркнули в Доме офицеров.

Хор был организован в июле 1943 года. Основатели Уральского хора – музыковед и фольклорист Лев Христиансен, балетмейстер Ольга Князева, хормейстер Неонилла Мальгинова. С 2017 года хор возглавляет художественный руководитель Николай Зайцев – выпускник отделения народного хора РАМ имени Гнесиных.

«В ХХI веке Уральский русский народный хор находится в постоянном поиске новых произведений, новых аранжировок, новых форм. При этом сохраняются и приумножаются традиции, заложенные основателями хора. Большим успехом у публики пользуются новые концертные программы, среди них: «Легенда Урала», «Народная песня на века», «Россия – душа моя», «Наша родина – Урал», «Сказы дедушки Коковани (грустные и веселые)» и многие другие. Высокий исполнительский уровень современных артистов Уральского государственного академического русского народного хора, в состав которого входят хоровая, танцевальная и оркестровая группы, позволяет каждому исполнителю быть универсальным, что делает искусство Уральского народного хора уникальным. Артисты с успехом выступают в России, коллективу аплодировали более чем в 50 странах мира», – рассказали в Доме офицеров.

Уральский русский народный хор выступит с концертной программой «Под окном черемуха колышется» с 7 по 13 июня. Концерты пройдут в Великих Луках, Великом Новгороде, Пскове, Санкт-Петербурге, Тихвине, Волхове и Кингисеппе в рамках федеральной программы «Мы – Россия» согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. Программу реализует ФГБУК «Росконцерт».

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