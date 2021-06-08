Когда откроется купальный сезон в Пскове

16:25, 07 июня 2021, ПАИ

Купальный сезон можно считать открытым с конца недели, заявила начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, сообщает «Комсомольская правда в Пскове».

«Температура воздуха не зависит от дождей и гроз. Она по-прежнему будет держаться в пределах +23...+28 градусов. Поэтому, возможно, к концу недели вода уже станет комфортной и любители купания смогут купаться в специально отведенных для этого местах», - отметила Тала Нещадимова.

Она также упомянула, что невзирая на дожди и грозы в середине недели, к ее концу вода прогреется до наиболее комфортных температур и достигнет +18 - +20 градусов по Цельсию.