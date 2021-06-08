Около 29 тысяч рублей в среднем получают сотрудники соцзащиты в Псковской области
В службе социальной защиты Псковской области работает более 4 тысяч человек, средняя зарплата соцработников составляет 28 тысяч 740 рублей, рассказала руководитель профильного регионального комитета Ольга Евстигнеева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
На обслуживании соцработников находятся более 20 тысяч псковичей, в том числе 9 тысяч - на дому. В прошлом году все сотрудники службы в районах получили велосипеды. Также соцработники имеют право на компенсацию средств, потраченных на проезд.
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