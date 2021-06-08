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Общество

Более 2 тысяч сирот в Псковской области стоят в очереди на жильё

Более 2 тысяч сирот в Псковской области стоят в очереди на жильё, из них 1,5 тысячи человек старше 18 лет, уточнила председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Чтобы обеспечить собственными квартирами всех, потребуется более 2,5 млрд рублей. Однако в прошлом году очередь немного продвинулась - удалось приобрасти сразу 413 квартир.

По словам Ольги Евстигнеевой, принято решение о том, что сиротам старше 25 будут выдавать жилищные сертификаты на сумму в 1 млн 400 тысяч рублей. Для этого следует подать заявление в органы соцзащиты. Этой возможностью воспользовались уже 18 человек, один из них сертификат уже получил.

Также председатель комитета уточнила, что полностью решен вопрос по предоставлению квартир ветеранам Великой Отечественной войны. Если кто-то ещё не успел воспользоваться  этой возможностью, в регионе есть резерв в 17 млн рублей на покупку квартир для ветеранов. Продолжается программа по выделению средств в размере 30 тысяч рублей на ремонт в квартирах ветеранов.

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